Blitz antidroga e chiusura dormitorio, residenti in allarme

MANTOVA Cresce la percezione di insicurezza dei residenti di Valletta Valsecchi a fronte della situazione di disordine sociale venutasi a creare nel quartiere a causa delle frequentazioni collegate al dormitorio di via Ariosto. Timori corroborati anche dall’ultimo blitz antidroga di venerdì notte che ha visto impegnate tre pattuglie della Polizia di Stato supportate dai vigili comunali. L’azione di natura preventiva e, a quanto appurato, stavolta dall’esito negativo è infatti occorsa sia all’interno del dormitorio pubblico che nelle aree esterne. Il parco, così come le vie limitrofe, nell’occasione interdette al transito, sono state quindi perlustrate a dovere dagli agenti.

«Impossibile però non comprendere la preoccupazione dei cittadini – incalza sul tema il capogruppo di Forza Italia Mantova Pierluigi Baschieri – stante altresì il fatto a luglio il dormitorio verrà chiuso per l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio che grazie ai 900mila euro messi a disposizione dal Pnrr verrà riconvertito in pochi mesi in una stazione di posta. Questo il nome dato dal Comune alla nuova struttura sociale che avrà il compito di ospitare in futuro 30 persone senza fissa dimora e i soggetti a rischio di esclusione o in situazioni di disagio conclamato, derivante anche da abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. Forza Italia è già intervenuta nelle sedi istituzionali definendo questa futura situazione come una “bomba sociale” per il quartiere di Valletta Valsecchi. Unire soggetti che non hanno un lavoro ma vivono di espedienti, spesso anche con precedenti penali, con le persone che chiedono aiuto per abbandonare situazione di emarginazione sociale create da dipendenze potrebbe essere un mix pericoloso.

Ma adesso che ne sarà delle 20 persone, tra italiani e stranieri, che fra qualche settimana si troveranno le porte del dormitorio chiuse? Il rischio sociale è che siano costrette a dormire nelle strade o magari nel parco del quartiere in attesa di trovare qualche situazione di fortuna. È evidente come i residenti siano più che mai allarmati della situazione sempre più complessa che rischia di minare la sicurezza, già precaria, del quartiere.

A Palazzi, in qualità di sindaco e a Caprini, in veste di assessore al Welfare, chiedo che si facciano carico di questo impasse sociale e coinvolgano i Comuni limitrofi per trovare una ubicazione temporanea agli habitué del dormitorio. Non possiamo pensare che tutto il disagio sociale venga sempre gestito dal capoluogo. In caso contrario sarà necessario avere un presidio fisso delle forze dell’ordine o della polizia locale». (loren)