Anche i cittadini di Canneto contro la corruzione

CANNETO – Il Comune è tenuto ad adottare entro il 31 marzo l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e il piano triennale per la trasparenza e l’integrità. Nella fase di elaborazione dell’aggiornamento, il Comune guidato dal sindaco Nicolò Ficicchia intende, pertanto, coinvolgere i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, invitandoli a presentare proposte concrete al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione prima di provvedere all’approvazione in via definitiva degli elaborati. Ritenendo che la collaborazione sia un utile strumento per la predisposizione di un documento condiviso ed efficace, l’amministrazione cannetese invita, pertanto, tutti i soggetti a voler trasmettere il proprio contributo propositivo in merito ai contenuti del piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano triennale per la trasparenza e l’integrità, di cui l’esecutivo comunale terrà conto. Le indicazioni vanno indirizzate al Comune.