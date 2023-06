Anche Pierpaolo Petrelli in campo al Martelli

MANTOVA Arriva anche Pierpaolo Petrelli a Mantova, in campo per giocare la Partita del cuore, domenica 11 giugno allo stadio Martelli. Portiere della Nazionale Cantanti dal 2021, lo showman arrivato alla popolarità grazie al GF Vip, lo abbiamo visto divertirsi nella casa più spiata d’Italia, poi cantare ed imitare a Tale e Quale Show prima, e a Domenica In della Venier poi, fino a cantare con la hit di successo “L’estate più calda”. Il ruolo da deejay è invece una sorta di ritorno alle origini per Pierpaolo, che è legato alla musica da un rapporto e una passione profondissima.

La Nazionale Italiana Cantanti, con un’esperienza che supera i 40 anni di solidarietà diretta dei propri artisti sul campo e con iniziative come questa vuole supportare i bisogni di una comunità come Mantova.

Dalla vendita dei biglietti dello spettacolo “Boom una scintilla di solidarietà” si acquisterà una strumentazione utile all’Ospedale di Mantova per i pazienti onco-ematologici sia pediatrici, che adulti.

La partita sarà trasmessa in diretta Tv nazionale sul canale di Sport Italia 60 DDT e in streaming sul sito sportitalia.com, mentre la cronaca dell’evento è affidata al giornalista mantovano, Matteo Bursi.

La manifestazione è patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Mantova, Ats Valpadana eAsst di Mantova, Coni sezione di Mantova, AIL, AVIS, ABEO.

I biglietti in prevendita saranno disponibili dal 03 maggio 2023 sui circuiti Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/partita-beneficenza-boom-una-scintilla-di-solidarieta/206897

Curva: 5.00 € | Tribuna laterale: 10.00 € | Tribuna centrale: 15.00 €

oppure le donazioni sono possibili con bonifico bancario all’Associazione BOOM: IT76G0306909606100000180795