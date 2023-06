Wonderfest, un tuffo nel passato con Cristina d’Avena

MANTOVA Ottima partenza per la seconda edizione di “Mantova Wonderfest”, l’appuntamento che celebra la cultura pop in ogni sua forma: comics, gadget, retrogaming, giochi, cosplay e show dal vivo. Ed erano tanti gli appassionati che si sono ritrovati ieri alla Grana Padano Arena & Theatre, allestita per l’occasione con decine di bancarelle. Carte da gioco dal valore di migliaia di euro, spade da samurai, peluche, modellistica: girovagando si entrava in un universo paradisiaco per qualunque appassionato del settore. Nel pomeriggio, lo spettacolo con Cristina D’Avena ha entusiasmato grandi e piccoli con interpretazioni delle sigle più amate: Mila e Shiro, Pollon, HollyeBenji, Doraemon e tanti altri. Domani e domenica le altre due giornate.