Andrea Murari per il dopo-Palazzi, entro fine mese l’ufficialità della candidatura

MANTOVA Ora è certo, anche se l’ufficializzazione avverrà entro il mese: dopo Mattia Palazzi il candidato sindaco del centrosinistra sarà Andrea Murari. Il suo nome corre ufficiosamente dopo una riunione tenutasi ieri sera alla presenza dell’interessato, dello stesso sindaco, del segretario cittadino del Pd Matteo Campisi e di Giovanni Buvoli, che per diversi mesi era stato considerato come un altro “papabile” alla nomination del centrosinistra per ricoprire il ruolo di primo cittadino.

La voce è ritenuta ancora ufficiosa e non ufficiale, in quanto tale designazione dovrà prima essere sottoposta a tutti i soggetti che andranno a formare la coalizione, che oltre al Pd conta la componente civica della Lista Gialla (quasi paritaria sulla carta rispetto al Pd), quella socialista, i radicali, i renziani di Italia Viva, i calendiani di Azione, e l’alleanza Sinistra-Verdi.

Il quadro in ogni caso sembra ormai definito, mentre permane in dubbio la volontà del sindaco uscente di esporsi in lista per i democratici.