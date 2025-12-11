Rubava dolci e sigarette elettroniche da una tabaccheria di Curtatone, 53enne nei guai

CURTATONE – Era diventato un cliente abituale, ma nel tempo la titolare aveva notato ammanchi continui: dolciumi, sigarette elettroniche e ricariche per un valore di circa 300 euro. Le telecamere interne hanno ripreso chiaramente il 53enne, già noto ai Carabinieri di Curtatone, mentre sottraeva la merce senza pagarla. I militari, dopo aver acquisito i filmati, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, trovando parte della refurtiva. Durante il controllo sono stati rinvenuti anche 37 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana, sequestrati, motivo per cui il soggetto è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Il 53enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, con procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, e la sua eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede processuale.