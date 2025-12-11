Mantova a rischio di incidenti rilevanti: ecco la nuova guida in caso di apocalisse

MANTOVA Cosa fare in caso di incidente rilevante. Lo spiega la nuova guida elaborata dal Comune di Mantova e trasmessa a circa 24mila famiglie mantovane. La guida sul “rischio di incidente rilevante” contiene tutte le misure comportamentali da tenere in caso di allarme. Nulla a che vedere con il kit di sopravvivenza dell’Ue in caso di guerra presentato nei mesi scorsi, ma una realistica guida sul da farsi in caso di incidente rilevante, a partire dai segnali da cogliere in caso di incidente rilevante, dove quest’ultimo, definito “un evento raro ma possibile”, riguarda la presenza di complessi industriali la cui produzione comprende processi chimici che utilizzano sostanze e preparati pericolosi che possono provocare danni anche gravi per l’uomo e l’ambiente. Incidenti che possono avvenire per un guasto, una responsabilità colposa ma anche a seguito di un attacco terroristico (non a caso nei giorni immediatamente seguenti all’11 settembre 2001 l’area del petrolchimico venne presidiata dall’Esercito). Il segnale d’allarme convenzionale per far capire alla popolazione di essere in guai molto seri è quello dato con tre suoni di sirena tipo navale della durata di un minuto ciascuno a intervalli di trenta secondi l’uno dall’altro. Cosa fare: rifugiarsi rapidamente al chiuso e chiudere porte e finestre. Accendere radio e televisione sintonizzandosi sulle emittenti locali di Mantova oppure collegarsi ai siti web di informazione locale e istituzionale. In caso di propagazione di una nube tossica respirare attraverso un panno bagnato. All’ordine di sgombero recarsi a piedi nelle direzioni indicate dalle autorità. Cosa non fare: non andare a prendere i bambini a scuola, non recarsi sul luogo dell’incidente, non fumare, non usare ascensori, non telefonare per non sovraccaricare le linee. Il segnale di cessato allarme verrà comunicato con il suono di una sirena tipo navale della durata di due minuti.