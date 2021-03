Arriva un manager per rilanciare il distretto del commercio urbano

MANTOVA – L’amministrazione comunale ha aggiudicato il servizio di manager del Distretto urbano del commercio “Le botteghe del centro” alla KCity Rigenerazione Urbana di Milano. Un incarico della durata di un anno per un importo di 40mila euro più iva. Kcity lavorerà in partnership con Urb & Com Laboratorio di urbanista e commercio del Politecnico, che si occupa di politiche del commercio cittadine.

Il progetto ha come obiettivo il rilancio del distretto e vede come capofila il Comune in collaborazione con gli uffici Progettazione e fundraising e con lo Sportello unico e in partnership con Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna, Api, Confcooperative, Uppi e Forum del terzo settore.

L’individuazione del manager rappresenta il passo strategico per l’avvio della seconda fase del progetto che prevede una dotazione di 120mila euro per realizzare campagne di comunicazione e marketing finalizzate ad attrarre pubblico in città; oppure azioni di riqualificazione e animazione nelle aree del centro e per la riorganizzazione dell’area mercatale.

La KCity si occuperà tra le altre mansioni anche di svolgere un’analisi e comprensione delle dinamiche del distretto attraverso tavoli relativi alle linee di lavoro individuate dal progetto DucNetting; quindi di cercare sponsor e investitori. La prima fase del progetto si era concentrata su azioni di sostegno diretto alle attività per un investimento totale di 170 mila euro destinati all’apertura di nuove attività in spazi sfitti. Seguirà le varie attività Dario Domante, laureato in pianificazione territoriale al Politecnico.