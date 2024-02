Arte vetraria francese tra Liberty e Decò in mostra alla Madonna della Vittoria

Domenica 17 dicembre alle ore 17, in via Claudio Monteverdi all’interno della Madonna della Vittoria verrà inaugurata, grazie all’associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, la mostra “La magia del vetro”, arte vetraria in Francia tra Liberty e Decò, pezzi che arrivano da una collezione privata.

“Come è ormai consuetudine, dunque, la mostra “natalizia” alla Madonna della Vittoria pone all’attenzione dei visitatori un’arte “minore”, quest’anno un’arte davvero “magica”: quella del vetro – spiegano gli organizzatori -. Una “magia” ancora più evidente nei capolavori creati in Francia a cavallo fra ‘800 e ‘900, decorati con tecniche sopraffine che vanno dalla semplice smaltatura, al multistrato, all’acidatura, all’incisione, all’inclusione di foglie d’oro o d’argento: vetri dalle forme libere e dal colore prezioso, spesso opalescenti e con delicati motivi floreali, o con paesaggi fantastici, con case e castelli emergenti dalle placide acque di laghetti contornati da alberi e monti perché, per dirla con parole di Gallè, “le nostre radici giacciono nel suolo dei boschi, nel muschio, presso l’orlo dello stagno”. La mostra non si ferma tuttavia al periodo del Liberty, ma conduce il visitatore fino alle eleganti geometrie del Déco.

L’esposizione intende quindi offrire un panorama necessariamente sintetico, ma quanto più possibile completo dell’arte vetraria in Francia nei periodi considerati.

Sul piano delle”firme” non mancano pezzi notevoli di grandi maestri, realizzati con le tecniche più varie, tuttavia la vera particolarità – e quindi unicità – della collezione risiede nell’ esibizione anche di autori di nicchia che sarà molto interessantee piacevole scoprire.

La mostra rimarrà aperta fino al 21 gennaio 2024 nei seguenti giorni e orari: mercoledì ore 15/18; da giovedì a domenica ore 10/12,30 e 15/18.

Domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre apertura solo pomeridiana; chiuso 1 gennaio.

L’ ingresso è sempre libero.