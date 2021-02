Asfalto in piazza Sordello: confusione sui social network

MANTOVA – Un nastro d’asfalto nero, proprio nelle adiacenze della tanto discussa copertura della “domus” romana in piazza Sordello. Un nuovo sberleffo alla piazza più storica e monumentale della città?

Il dibattito si è aperto su internet accendendo i toni e le polemiche. Numerose le persone che sui social network hanno dato fiato alla protesta per questo che evidentemente si teme come un nuovo scempio, che va ad aggiungersi al primo oltraggio della “domus”.Ma niente di tutto questo. Ad assicurarlo di persona, intervenendo nei dibattiti sui social, è lo stesso sindaco Mattia Palazzi, che argomenta la necessità di quella copertura bituminosa. Si tratta infatti di uno strato di asfalto necessario alla copertura delle nuove sottofondazioni in fase di assestamento. Come sempre si fa in situazioni simili, prima di ripristinare l’acciottolato dopo un intervento di escavazione si lascia ricompattare il terreno coprendolo con uno strato di bitume, che poi verrà tolto.