Assemblea agriturismo mantovano

Il Consorzio agrituristico mantovano organizza per lunedì 30 marzo 2026, alle ore 20.30, presso la sede sociale di Mantova, in strada Chiesanuova, n° 8, un’assemblea dell’agriturismo mantovano, aperta a tutti gli operatori, per fare il punto sulle prospettive della nuova stagione turistica e sull’aggiornamento dei principali adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalle normative vigenti, alla luce dei controlli condotti nei mesi scorsi dagli organismi a ciò preposti e dell’attività di interpello portata avanti dal Consorzio.

Gli anni del Covid hanno segnato pesantemente anche l’agriturismo mantovano con una chiusura del 10% degli agriturismi, riducendo il numero degli agriturismi mantovani a 224 unità.

In questi ultimi anni il settore è, tuttavia, in forte ripresa, con un incremento delle aziende che offrono servizi ricettivi e, conseguentemente, un aumento del numero dei posti letto, il diffondersi degli agricampeggi nella zona delle colline moreniche, i crescenti consensi dei centri estivi organizzati nelle fattorie didattiche e la progressiva diversificazione dell’offerta per aderire al meglio alla progressiva frantumazione del turismo rurale, caratterizzato da molteplici nicchie.

Lo sviluppo imprenditoriale, però, deve fare i conti, tutti i giorni, con un quadro normativo complesso e contradditorio e con una crescente attività di controllo.

Per questo il Consorzio agrituristico mantovano ha organizzato per lunedì sera 30 marzo un incontro di aggiornamento per fare chiarezza sui risultati dei controlli che sono stati condotti nel corso del 2025. Un’importante occasione per consolidare la sicurezza amministrativa e fiscale degli agriturismi mantovani.

Nel corso del 2025 la Regione Lombardia ha controllato 23 agriturismi, riscontrando irregolarità in 7 . Un quadro, complessivamente positivo ma che ha evidenziato criticità dovute, a volte, alla scarsa attenzione degli operatori ma anche alla contradditorietà della normativa vigente.

L’incontro si propone, quindi, come un momento di aggiornamento concreto e operativo, pensato per aiutare gli operatori a prevenire errori, ad adeguarsi correttamente alla normativa vigente ma anche ad implementare pressanti azioni di semplificazioni degli adempimenti e di difesa della specificità delle piccole aziende agricole.

Dopo l’analisi dei controlli e delle criticità emerse, la serata entrerà nel vivo con un approfondimento su numerosi temi di interesse quotidiano per le aziende agrituristiche: inquadramento TARI, adempimenti connessi al portale statistico regionale ROSS1000, verifica delle percentuali di passaggi interni, corretta impostazione dei corrispettivi, attività di prevenzione della legionella e il piano salmonellosi, rispetto della privacy e adempimenti in materia di sicurezza del lavoro e della messa a disposizione delle piscine.

Sarà dedicato ampio spazio ai controlli dei NAS, alla gestione di pozzi e autorizzazioni ambientali (AUA), nonché a tematiche sempre più attuali come il collegamento tra POS e registratore di cassa e la necessaria coerenza tra codici ATECO e fascicolo aziendale.

In un contesto normativo in continua evoluzione e con controlli sempre più puntuali, iniziative come questa rappresentano un’opportunità fondamentale per gli operatori del settore, non solo per aggiornarsi, ma anche per confrontarsi e condividere esperienze.

La partecipazione è fortemente consigliata a tutte le realtà agrituristiche del territorio che intendono operare in modo consapevole e conforme, evitando criticità e valorizzando al meglio la propria attività.