Avis provinciale, parte il progetto raccolta plasma iperimmune

MANTOVA ha preso il via oggi il progetto per la raccolta di plasma iperimmune dei Donatori Volontari di Plasma organizzato da Avis Regionale Lombardia, Regione, Src e Dmte. Il progetto è ambizioso e si rivolge ai donatori abituali di plasma o a chi, fatta l’abilitazione alla donazione di plasma, si prenoteranno per una plasmaferesi nei prossimi mesi presso il Simt. Potranno accedere a tale progetto anche i donatori che hanno avuto trasfusioni di sangue e le donatrici che hanno avuto aborti o gravidanze. Avis Provinciale Mantova ha inviato a tutti i donatori di plasma già abilitati a questa donazione una comunicazione contenente tutte le informazioni utili inerenti il progetto ed il documento “nota informativa e consenso informato”. Il donatore che aderisce al progetto per la raccolta del plasma iperimmune effettuerà il prelievo per ricerca anticorpi anti sars-cov-2 contestualmente alla donazione di plasma programmata ed a seguire il tampone nasofaringeo (è indispensabile che il tampone venga effettuato lo stesso giorno della plasmaferesi). L’adesione al progetto da parte dei donatori è in forma assolutamente volontaria e non obbligatoria. Ogni giorno alle ore 12 la lista dei donatori prenotati per la plasmaferesi del giorno successivo viene inviata al centro servizi per l’inserimento dei dati nel programma specifico e la stampa delle etichette per i tamponi. I donatori che dovessero essere prenotati dopo le ore 12 per il giorno successivo, non potranno eseguire il test.