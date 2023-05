Ats Valpadana, un numero verde per tutte le malattie infettive

MANTOVA A partire da lunedì 22 maggio il numero verde 800 384 384, istituito dall’ATS della Val Padana durante l’emergenza Covid-19, estende la sua finalità a Call Center di tutte le Malattie Infettive.

Il servizio è stato pensato in via prioritaria per supportare Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, ma potrà essere utilizzato anche da tutti i cittadini che vogliano ricevere informazioni di carattere generale sulle malattie infettive.

Il numero verde sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. A rispondere alle domande degli utenti saranno sempre gli assistenti sanitari di ATS, che durante la pandemia hanno maturato un bagaglio di conoscenze ed esperienze nella gestione di una crisi sanitaria, gestendo con professionalità un’ampia mole di richieste.

“Nato in pandemia per rispondere ad un bisogno crescente di informazione manifestato da tutta la popolazione, il numero verde diventa ora un punto di riferimento per ricevere chiarimenti su tutte le malattie infettive – spiega Cristina Somenzi, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS -. Infatti, mentre mantiene un livello informativo su eventuali richieste riguardanti il Covid-19, l’ATS ritiene utile estenderlo per coprire un più ampio spettro di infezioni, in linea con l’attuale andamento epidemiologico”.

“È importante sottolineare anche la duplice valenza del Numero Verde rispetto ai potenziali destinatari del servizio – sottolinea Cecilia Donzelli, Direttore della Struttura Prevenzione nelle Comunità dell’ATS –. Da una parte il Call Center è a disposizione di medici e pediatri quale supporto alla loro attività (approfondimento rispetto a nuove ed eventuali indicazioni, linee guida, circolari, supporto tecnico per le segnalazioni delle malattie infettive nel portale della sorveglianza, ecc.); dall’altra, rimane la funzione di sportello informativo per la popolazione generale. Resta ben inteso – tiene a precisare la dott.ssa Donzelli – che per diagnosi, prescrizioni di cure, terapie ed esami i cittadini devono sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia”.