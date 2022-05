Bagni aperti, ma solo per poche feste

MANTOVA Si riapre la storica controversia per i bagni comunali. Il tema, riportato all’attualità dal capogruppo comunale di Forza Italia Pier Luigi Baschieri, e da noi rendicontato, pareva essersi chiuso e smentito con la riapertura dei bagni di via Goito nei giorni “caldi” e frequentati del triduo pasquale. Dunque, tutto archiviato? Niente affatto, replica il capogruppo azzurro.

Quei bagni pubblici sono rimarranno aperti solo nei giorni delle feste comandate, e per mezza settimana ancora, poi subito richiusi. Inattivi e fuori uso invece le cabine a gettone nei giardini pubblici in capo alla Tea.

Per quanto riguarda i bagni di via Goito, il cartello appeso annuncia la riapertura nei giorni dal giovedì alla domenica sino al 5 giugno. Ma le cabine? Per quelle (bene indicate dalla cartellonistica a uso dei turisti nella incipiente “alta stagione” turistica) il problema è di rimozione, smaltimento e sostituzione.