Beccato all’esame per la patente con una microtelecamera nella mascherina

MANTOVA – Aveva posizionato una micro-telecamera all’interno della mascherina chirurgica che indossava in modo tale da poter comunicare all’esterno con un complice, durante l’esame di teoria per ottenere la patente di guida. I carabinieri di Cremona però lo hanno scoperto e quindi denunciato. L’uomo, un operaio albanese incensurato residente ad Asola mentre nelle aule della Motorizzazione Civile di Cremona stava sostenendo il test, è stato sorpreso da uno degli ingegneri esaminatori intento a comunicare con qualcuno posto fuori dall’aula. L’esaminando aveva infatti ideato un escamotage del tutto tecnologico al fine di superare l’esame ma in modo illegale. Messo il proprio cellulare sotto gli abiti lo aveva quindi collegato a una micro-telecamera inserita sotto la mascherina. Ciò gli consentiva di mandare al complice la schermata dell’esame. Da qui l’intervento dei militari dell’Arma.