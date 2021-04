Baratto amministrativo per recuperare 200mila euro di multe mai pagate, la proposta del M5S di S.Giorgio

SAN GIORGIO – Lavori socialmente utili – partendo dalle piccole manutenzioni sul territorio – per pagare le morosità. La proposta arriva dal consigliere di opposizione del Movimento 5 Stelle in Consiglio a San Giorgio Bigarello Paolo Bordini , che qualche giorno fa ha depositato una mozione per impegnare la giunta a valutare la possibilità di attivare il cosiddetto “baratto amministrativo”, strumento che si basa sul principio generale di rendere i cittadini individui attivi nella cura dei beni comuni tramite iniziative di collaborazione. «Di recente l’amministrazione si è espressa sulla difficoltà a recuperare i crediti delle multe per un importo di 200mila euro – spiega Bordini -. Allo stesso tempo la situazione pandemica ha aggravando la capacità reddituale delle famiglie a causa di licenziamenti, cassa integrazione, riduzione di orario di lavoro, mancato rinnovo dei contratti, cessazione di attività e problemi di salute: alla luce di queste problematiche, che purtroppo potrebbero trascinarsi per altri mesi, invitiamo il Comune a valersi di questo strumento, introdotto già sette anni fa con il decreto Sblocca Italia». La norma consente infatti ai soggetti che non sono in grado di provvedere al pagamento dei tributi locali per comprovati problemi economici, di assolvere all’adempimento tributario, eseguendo interventi di riqualifica del territorio a favore del Comune, previa presentazione di un progetto di quest’ultimo. Alla mozione Bordini ha allegato anche una bozza di regolamento che permetta l’accesso dei cittadini in base all’indicatore Isee. «Il passaggio è indicato dalla stessa norma che impone al Comune di approvare una delibera per il baratto amministrativo e le relative modalità applicative – specifica il consigliere pentastellato -. In sostanza stiamo parlando di un “attivatore sociale” pensato per combattere la povertà e stimolare la persona che ha perso il lavoro a mettere a disposizione professionalità e competenze per il bene comune. Dal canto suo il Comune ha solo il compito di creare il bando e verificare l’esecuzione del lavoro». L’intenzione politica è di agevolare chi sta vivendo una condizione di disagio senza colpe. Ma per definire meglio gli argini di questa proposta è necessario un regolamento ad hoc. «Utilizzando il baratto lavorativo tra aziende (compensazione multilaterale) – prosegue Bordini – ho sottoposto all’amministrazione di San Giorgio Bigarello un piano operativo, coinvolgendo il direttore di Euro-Barter Italia Niko Allegretti affinchè questa soluzione possa venire estesa anche in altri Comuni mantovani, dove purtroppo nessuno si è ancora mosso». Nei prossimi giorni è previsto un incontro pubblico sulla piattaforma Zoom dove Bordini, Allegretti e il consigliere regionale Andrea Fiasconaro illustreranno le modalità di svolgimento. «La manutenzione ordinaria di un Comune che sia piccolo o di grande dimensione ricopre un costo importante nel bilancio, se a questo sommiamo la difficoltà dei cittadini nel pagare le imposte, le amministrazioni devono obbligatoriamente fare delle priorità su quali interventi eseguire. Perciò mi auguro – conclude Bordini – che la nostra giunta colga questa opportunità».