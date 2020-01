Bloccati mentre tentano un furto. Nella loro auto la Polizia trova 30 chili di refurtiva

MANTOVA Nel pomeriggio di ieri, all’interno del Centro Commerciale “La Favorita”, due cittadini armeni, A. M. e G. A. entrambi di 26 anni, pluripregiudicati, dopo aver effettuato un giro di perlustrazione nel reparto informatico, tentavano di manomettere, senza successo, il dispositivo anti-taccheggio di un computer portatile, danneggiandolo gravemente; quindi, sottraevano due borse porta pc dagli scaffali e nascondevano al loro interno materiale multimediale di vario tipo. Gli addetti alla sicurezza, insospettiti dai due, decidevano di seguirne i movimenti e di richiedere l’intervento della Squadra Volante. Gli agenti della Volante, intervenuti immediatamente, dopo averli bloccati identificavano compiutamente i soggetti, di nazionalità armena, che risultavano essere pluripregiudicati per numerosi reati. La conferma del loro curriculum sbucava dalla loro auto, una Renault con targa francese. All’interno del mezzo gli agenti rinvenivano 78 confezioni di formaggio, per un peso complessivo di 3 kg di Grana Padano, circa 20 kg di Parmigiano Reggiano e 8 kg di caffè. Inoltre gli agenti trovavano anche un coltello a serramanico e vari oggetti atti allo scasso, tra i quali un tronchesino ed una tenaglia, dei quali i due non riuscivano a giustificarne il possesso. I due armeni venivano pertanto denunciati per i reati di danneggiamento in concorso, ricettazione, possesso di armi ed oggetti atti ad offendere. L’Ufficio Immigrazione della Questura, ora, sta vagliando la loro posizione in Italia, al fine di poter procedere alla loro espulsione dal nostro Territorio Nazionale.