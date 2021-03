Nessun vaccino sprecato, Asst: “Le dosi rimaste del giorno vanno ai volontari della Protezione civile”

MANTOVA – L’Asst segnala che le dosi di vaccino avanzate alla fine di ogni giornata – nell’ordine di un paio, non di più – vengono somministrate alle persone aventi diritto, secondo una lista compilata da ASST Mantova e composta soprattutto da volontari e operatorii della Protezione Civile. Il percorso corretto prevede che il personale dell’azienda contatti i cittadini in questione al termine della seduta vaccinale ordinaria. Nessuna dose viene sprecata. Si chiede quindi ai cittadini di non presentarsi inutilmente ai punti vaccinali di ASST per ricevere le dosi avanzate. Tutti saranno vaccinati secondo l’ordine di priorità stabilito dalla campagna nazionale.