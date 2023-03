L’antica e storica edicola Franzoni di Villimpenta finisce sulla stampa svizzera

VILLIMPENTA – Per restare in tema di attività storiche, l’antica edicola Franzoni di Villimpenta, aperta ininterrottamente dal 1900 e sempre gestita dalla stessa famiglia, ha suscitato l’interesse della stampa svizzera. Ad occuparsi della storia ultrasecolare della famiglia Franzoni è stato il mensile “Coopèration”, che dopo aver preso contatti con la titolare Antenorina Franzoni tramite il redattore Paolo D’Angelo ha deciso di inserire nelle pagine dedicate ai “vicini” italiani – denominate “Voix d’Italie” – anche la rivendita di piazza Roma, già premiata da Regione Lombardia nel 2010. «Non me l’aspettavo, ma è stata una piacevole sorpresa, un riconoscimento a tanti anni di lavoro», ha commentato la titolare. (m.v.)