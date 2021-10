Buche, pulizia fossi, tombini e pozzetti: la Provincia investe 1mln di euro

MANTOVA – Il presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli ha approvato il decreto del progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di messa in sicurezza della rete stradale per l’anno 2022 del costo complessivo di 1milione di euro.

La novità rispetto al passato è che vi sarà un unico appalto per l’esecuzione dei lavori della ripresa di buche, di piccole frane nei rilevati stradali, la pulizia di fossi, pozzetti e tombini di proprietà provinciale, la pulizia e il montaggio di segnali stradali e per altre prestazioni simili tutte utili a garantire una buona transitabilità sulle strade di competenza dell’ente di Palazzo di Bagno e per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Con l’eventuale ribasso d’asta, a seguito dell’appalto, anche se superiore a 5%, verranno realizzati interventi di ripresa delle buche oltre a quelli già previsti nel progetto principale. Il controllo dei lavori di ripresa delle buche sarà monitorato mediante l’uso di rilevatori GPS. La spesa sarà totalmente finanziata con risorse proprie dell’ente. L’appalto avrà una durata di 12 mesi.