Buona la prima per i saldi estivi: i commercianti sperano nel meteo e nella continuità

MANTOVA Mattina promettente, pomeriggio più timido: si apre con un bilancio positivo la stagione dei saldi estivi 2025 a Mantova. Già dalle prime ore, le vetrine del centro e delle zone commerciali hanno richiamato una buona affluenza di mantovani e residenti dalla provincia, segnando un avvio incoraggiante per le attività. «La mattinata è positiva – osserva Davide Cornacchia, direttore di Confesercenti Mantova – con una soddisfacente affluenza di mantovani, inclusi molti dalla provincia, un segnale incoraggiante che evidenzia l’interesse del territorio per le occasioni dei saldi». Un entusiasmo iniziale che si è tradotto in vendite promettenti nelle prime ore, con molti esercizi che hanno registrato un movimento costante e ordini ben superiori a un normale sabato mattina. A rallentare il ritmo è stato il caldo opprimente che ha segnato il primo pomeriggio. «Il calo di presenze nel pomeriggio è stato chiaramente influenzato dal caldo afoso – prosegue Cornacchia –. Nonostante questa flessione, la valutazione complessiva della giornata rimane positiva, grazie alla performance mattutina». Con uno sguardo fiducioso al prosieguo della stagione, Confesercenti sottolinea l’importanza del clima: «La speranza è che il meteo della prossima settimana si mostri più favorevole, consentendo una maggiore affluenza per i prossimi giorni di saldi. Siamo fiduciosi che l’impulso iniziale sostenga i saldi per l’economia locale». Sulla stessa linea Paola Moi, referente di Federmoda Mantova, che conferma l’interesse del pubblico: «Questa settimana c’è stata molta attesa per l’inizio dei saldi – parole di Moi –. Questa mattina c’è stato molto movimento sia nella nostra zona che in centro. Il pomeriggio leggermente più tranquillo». Le aspettative restano «discrete», come precisa Moi, soprattutto per la possibilità di acquistare capi della stagione corrente a prezzi ribassati: una leva che potrebbe mantenere alta l’attenzione anche nei prossimi weekend. Antonia Bersellini Baroni