Tutto pronto per il CantaBozzolo

BOZZOLO Pochi giorni d’attesa e la decima edizione del CantaBozzolo arrivera’ in piazza Europa con la sua coloratissima carovana musicale.I volontari dell’Associazione locale Amici del Cuore hanno già provveduto ad allestire il grande palco su cui sabato 12 luglio saliranno concorrenti e ospiti Vip tra cui Silvia Mezzanotte ex cantante dei Matia Bazar e madrina della serata.A proposito di concorrenti c’è da segnalare la novità di un 13esimo cantante aggiunto alla lista dei 12 ammessi precedentemente e annunciati dal selezionatore romano Marcello Cirillo.Il musicista e direttore della Bottega del Suono ha confessato all’amico organizzatore Fabio Negri di avere avuto una specie di ravvedimento raccontando il rammarico per il mancato inserimento di un artista di Bozzolo che tra l’altro lo scorso anno non aveva vinto per un solo punto di differenza .E cosi,regolamento alla mano,Giovanni Parpaglioni potrà gareggiare con la canzone “Tutte le mie leggerezze” per la soddisfazione dei tanti fan locali che apprezzano la sua voce e il suo stile romantico.La serata avrà un’altra novità,con l’importante presenza dell’attore e docente cremonese Jim Graziano Maglia. Al quale è stato affidato il compito di riassumere la storia delle precedenti edizioni del CantaBozzolo mentre sullo sfondo appariranno immagini rievocative.La lettura di un testo strabiliante come quello della canzone La Cura di Franco Battiato offrirà al pubblico ulteriori emozioni grazie alle tonalità vocali e rievocative di Maglia.L’attore oltretutto sta vivendo un momento artistico colmo di eccitazione e trepidazione in attesa della messa in onda di un reportage sulla sua carriera in onda prossimamente su una Tv locale e nazionale. Una carriera le cui fondamenta poggiano sulla figura carismatica di S.Agostino riportato in auge per effetto della nomina di Papa Leone XIV un agostiniano per eccellenza.Jim Maglia ha portato in giro per l’Italia tantissime rappresentazioni proprio sulla figura di S.Agostino a cominciare da quella di Sirmione nel 94 registrata dalla Rai sino all’esibizione nella chiesa di Bozzolo due anni fa.Tra un concorrente e l’altro il pubblico, oltre che all’intrattenimento comico cabarettistico di Enrico Beruschi Carletto Bianchessi ,assisterà al balletto della Scuola Pole Dance Valdera (Pisa) con Sara Cerri,Laura Trampetti,Silvana Sacchetti,Silvia Frosini e Sara Abbondanza guidate dall’insegnante Giada Carlotti. Quattro esecuzioni musicali, tra cui un paio di Eleonora Bertoli la vincitrice delle scorso anno, verranno accompagnate dalle coreografie e dalla danze delle ballerine toscane. Davvero un momento musicale e artistico di grande impatto scenografico.Siccome le sorprese non sono destinate a finire, come si diceva a proposito di questo grande evento canoro, va segnalato che oltre ai premi in denaro per i primi tre classificati , e la borsa di studio presso l’Accademia musicale di Marcello Cirillo a Roma al vincitore assoluto, quest’anno ci sarà un Premio della Critica che un gruppo di giornalisti assegnerà al migliore brano eseguito.A questo prescelto verrà assicurata la fornitura di luce e gas gratuitamente per un anno intero.

offerta da Muster Energia un’azienda entrata nel gruppo degli sponsor grazie all’interessamento dell’infaticabile e convincente Fabio Negri.,

Rosario Pisani