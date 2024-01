Bus sostitutivi, istituita una nuova corsa per gli studenti. Monitoraggio della Prefettura

MANTOVA Ieri mattina si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Mantova Gerlando Iorio, allargata ai componenti del tavolo interistituzionale, per un approfondimento sui servizi di vigilanza e controllo da attuare in concomitanza con l’avvio del servizio di bus sostitutivi della linea ferroviaria Bozzolo-Mantova a partire da domani. All’incontro hanno preso parte, oltre al Questore, ai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza ed alla Comandante della Sezione Polizia Stradale di Mantova, il presidente della Provincia Bottani, l’assessore Rebecchi del Comune di Mantova, il sindaco del Comune di Bozzolo Torchio, il sindaco del Comune di Castellucchio Monicelli, il sindaco di Marcaria Malatesta, il commissario straordinario per il raddoppio ferroviario De Gregorio, unitamente alle strutture di Rfi e Gruppo Fs competenti, i referenti Trenord e la direzione di Apam con l’amministratore delegato Garatti. Nel corso della riunione è stato nuovamente oggetto di esame il piano di trasporti alternativi da attuare in concomitanza con l’interruzione della linea ferroviaria Bozzolo-Mantova, che proprio ieri si è arricchita di un ulteriore bus in partenza da Mantova alle ore 13.35, per meglio conciliare le esigenze degli studenti in uscita dagli istituti scolastici con sede nel comune capoluogo, segnalate dai sindaci. A partire da domani saranno impiegati bus sostitutivi che copriranno tutti i treni in esercizio sulla tratta interessata durante l’intero periodo dell’interruzione finalizzato alla realizzazione dell’infrastruttura. Durante le delicate fasi di avvio del servizio, sarà presente presso gli scali ferroviari di Bozzolo e Mantova personale di Trenord per fornire assistenza agli utenti, in modo da facilitare la transizione verso il nuovo sistema che entrerà a regime

Apam e Trenord hanno confermato che sarà possibile viaggiare all’interno del territorio provinciale sui bus sostitutivi della linea ferroviaria, così come sugli autobus urbani e interurbani, utilizzando l’abbonamento mensile integrato “Ivop – Io Viaggio Ovunque in Provincia”, i cui termini contrattuali sono esplicitati sul sito web di Regione Lombardia e sui siti web delle due aziende.

Inoltre, a seguito degli approfondimenti tecnici esperiti, Trenord ha confermato che tutti i treni diretti a Milano partiranno dalla stazione di Bozzolo. Il Prefetto, nella circostanza, d’intesa con il commissario straordinario Chiara De Gregorio e con i vertici di Trenord ha istituito un punto di coordinamento permanente presso la Prefettura di Mantova, attivo da domani, per il monitoraggio continuo sull’andamento del servizio, al fine di intercettare eventuali situazioni di criticità ed individuare le conseguenti, opportune iniziative di mitigazione.

Nel merito, il Prefetto ha richiamato l’attenzione delle Forze di Polizia sulla necessità di implementare un adeguato dispositivo diretto a garantire la sicurezza della circolazione stradale nei tratti di percorrenza dei bus, nonché l’incolumità dei passeggeri che fruiranno del servizio, in particolare presso i siti individuati per la fermata dei veicoli: tali iniziative dovranno essere attuate con il coinvolgimento delle Polizie Locali e mantenendo i collegamenti con i referenti di Trenord, incaricati di fornire assistenza agli utenti.

Il Prefetto ha inoltre richiesto l’attivazione di un contatto tra Apam e Trenord per un monitoraggio sugli orari di partenza ed arrivo dei bus, per un’armonizzazione complessiva del servizio di trasporto pubblico locale.