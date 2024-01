Vespri in Sant’Andrea nella cripta dei Sacri Vasi

MANTOVA A partire da ieri, nella cripta della basilica di Sant’Andrea vengono celebrati i Vespri tratti dalla Liturgia delle Ore del Preziosissimo Sangue di Cristo. L’appuntamento settimanale, animato dalla Compagnia del Preziosissimo e aperto a tutti i fedeli, consentirà l’accesso libero alla cripta e la possibilità di pregare davanti alla reliquia esposta dalle 18 alle 18.30.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dal vescovo Marco Busca, si colloca tra le proposte in fase di realizzazione per rilanciare la devozione verso quella che si può considerare una delle reliquie più importanti della cristianità, memoria dell’Incarnazione e della Passione di Cristo.

Non si tratta dell’esposizione dei Sacri Vasi, che per ragioni di sicurezza e continuità storica con la tradizione restano custoditi nella cassaforte ed esposti il Venerdì Santo e il 12 marzo, ma dell’ostensione di una delle tre porzioni del Sangue di Cristo contenute in ciondoli d’oro, smalti e cristallo di rocca che i Gonzaga portavano al collo o alla cintura.