Campagna elettorale: stasera ultimi botti e poi cala il silenzio

MANTOVA – Ultimi botti di questa effervescente campagna elettorale insolitamente estiva, prima che cali dalla mezzanotte di oggi il consueto silenzio pre-voto. Ieri sera i “gialli” palazziani hanno chiuso con una bicchierata al Libenter i giochi propagandistici, e stasera toccherà invece ai due protagonisti favoriti Mattia Palazzi (centrosinistra) e Stefano Rossi (centrodestra) dare il colpo conclusivo. Per il primo arriverà a supporto in piazza Virgiliana (ore 20.30) il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini; il secondo, che ieri sera ha portato l’eurodeputato azzurro Massimiliano Salini la chiusura sarà invece con un comizio in piazza Sordello alle 21 coi sindaci Sboarina (Verona) e Fabbri (Ferrara)