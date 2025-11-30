Campagna natalizia e Pigotta UNICEF 2025

L’UNICEF ha lanciato la consueta campagna natalizia di raccolta fondi segnalando la situazione drammatica

nella quale si trovano i bambini di paesi come la Striscia di Gaza, il Sudan, lo Yemen e l’Afghanistan. In

quelle aree – e, purtroppo, non solo in quelle – milioni di bambini sono colpiti dalla malnutrizione acuta,

un’emergenza silenziosa e potenzialmente letale che ne ritarda la crescita rendendoli più vulnerabili alle

malattie.

Secondo l’ultimo “Rapporto globale” sulle crisi alimentari, nel 2024 l’insicurezza alimentare acuta e la

malnutrizione infantile sono aumentate per il sesto anno consecutivo e a livelli record, causando la morte di

un numero impressionante di bambini: basti pensare che dei circa 4,8 milioni di piccoli che ogni anno

perdono la vita prima di compiere 5 anni, quasi la metà muore per cause legate alla malnutrizione.

L’UNICEF ha dunque stabilito di destinare ai programmi di lotta contro la malnutrizione i proventi della

raccolta fondi invernale. In tutta Italia si potrà contribuire scegliendo i gadget di UNICEF per i propri regali

natalizi o adottando “pigotte”. Queste sono le speciali bambole di stoffa dell’UNICEF, pezzi unici, spesso da

collezione, realizzate a mano da volontari e volontarie che donano il loro tempo e la loro creatività per

aiutare a salvare vite umane. Le pigotte, come i bambini che rappresentano, non possono essere oggetto di

compravendita e si ricevono in adozione come segno di ringraziamento per un’offerta prestabilita da

UNICEF.

A Mantova si potranno trovare i gadget e le pigotte presso la bancarella che verrà allestita in Piazza

Marconi nei giorni 6, 7 e 8 dicembre. Inoltre, per tutto il mese di dicembre si potranno adottare pigotte

presso il negozio La Jeanseria, in Piazza Erbe 21, e il negozio di abbigliamento Paola, in Piazzale Antonio

Gramsci 12. Nella sede del Comitato UNICEF, in Via Volta 9/A, le pigotte sono presenti per tutto l’anno e si

possono anche richiedere con caratteristiche personalizzate.

La lotta alla malnutrizione infantile rientra tra gli obiettivi prioritari dell’azione globale dell’UNICEF.

Operando con le istituzioni locali, la comunità scientifica, le agenzie per lo sviluppo, le comunità e le

famiglie, l’UNICEF sostiene interventi nutrizionali in oltre 130 paesi e 7 regioni operative. Inoltre, interviene

con i suoi programmi anche nei Paesi sviluppati affinché vengano adottate pratiche nutrizionali che

favoriscano una crescita sana dei bambini e degli adolescenti.

L’UNICEF ha bisogno dell’aiuto di tutti per riuscire a proseguirenel suo impegno contro la malnutrizione.

Bastano anche piccole somme: con una donazione 5 euro, UNICEF potrà acquistare 7 confezioni contenenti

50 braccialetti MUAC per misurare il livello di malnutrizione nei bambini; con 10 euro potrà garantire 30

confezioni contenenti 150 bustine di alimento terapeutico RUTF pronto all’uso e 15 euro saranno sufficienti

per procurare 4 barattoli di latte terapeutico F-100