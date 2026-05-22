L’idea di Viadana Democratica per una nuova piazza nella frazione Cicognara

VIADANA – Ripensare piazza Don Primo Mazzolari per trasformarla in uno spazio più moderno, accogliente e funzionale alla vita della comunità. È la proposta di Viadana Democratica, condivisa anche dalle altre liste civiche che sostengono la candidatura di Fabrizia Zaffanella, con un progetto che guarda al futuro della frazione di Cicognara e alla valorizzazione dei suoi luoghi pubblici. L’idea punta a riqualificare l’area davanti alla chiesa, creando un ambiente maggiormente adatto all’aggregazione e agli eventi pubblici, senza rinunciare alla funzionalità quotidiana della piazza.

A spiegare nel dettaglio il progetto è Silvio Perteghella, portavoce della lista: «Affidandoci ai consigli di professionisti del settore, abbiamo così ipotizzato di creare un unico piano di pavimentazione con un’unica tipologia di materiali tra l’attuale sagrato della chiesa e la strada che costeggia le abitazioni ed il ristorante».

L’intervento immaginato comprende inoltre la sistemazione dell’area verde laterale al sagrato e l’inserimento di fioriere removibili lungo la piazza. Una soluzione che consentirebbe sia il regolare passaggio delle auto sia la possibilità di chiudere temporaneamente l’area in occasione di manifestazioni, iniziative culturali, concerti o eventi fieristici.

«Per migliorare la vivibilità nel nostro comune, è importante perseguire bellezza e utilità in ciò che si realizza – prosegue Perteghella –. Questo è solo un esempio e non significa che ci sia la volontà di investire esclusivamente su Cicognara, ma su tutte le frazioni e sul centro cittadino». Infine, una precisazione riferita alla proprietà dell’area interessata dall’intervento: «Il sagrato della Chiesa è di proprietà della Curia, ma le amministrazioni comunali potrebbero comunque aprire un dialogo per la realizzazione di un progetto di questo tipo».

(un render del progetto di riqualificazione della piazza di Cavallara)