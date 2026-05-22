Luigina Peri compie 102 anni: una vita di lavoro, autonomia e memoria

Una vita lunga più di un secolo, attraversata con lucidità, autonomia e una sorprendente energia. Oggi Luigina Peri, nata a Rivalta sul Mincio il 21 maggio 1924, ha festeggiato il suo 102° compleanno, circondata dall’affetto di familiari e amici.

La signora, residente a Mantova da trent’anni, è stata celebrata questa mattina in un bar vicino a casa, dove ha accolto i presenti con il suo consueto sorriso. Nonostante l’età straordinaria, Luigina è ancora autosufficiente, cammina senza alcun ausilio, si occupa della casa e segue con attenzione l’attualità: guarda la televisione, legge i quotidiani locali e non rinuncia al suo mezzo bicchiere di vino bianco a ogni pasto.

Nata nella corte agricola “Colombina” di Rivalta, prima di tre sorelle – una delle quali oggi prossima ai 101 anni – Luigina si è formata nel collegio delle suore canossiane di Mompiano, nel Bresciano, dove ha imparato l’arte della sartoria. Tornata a Rivalta a 18 anni, ha iniziato subito a lavorare come camiciaia, attività che ha svolto senza interruzioni fino all’avvento del prêt-à-porter, reinventandosi poi nei ricami e nel rammendo dei capi più pregiati.

Dopo la scomparsa dei genitori e la vendita del “loghino”, si è trasferita nel centro abitato di Rivalta e, successivamente, a Mantova, dove vive accanto al nipote Angelo Perini, che in questi anni le è sempre stato vicino.

Luigina ha votato per la prima volta nel marzo 1946, e anche oggi mantiene intatto il suo senso civico: nei giorni scorsi si è recata in Comune per rinnovare la carta d’identità, necessaria per partecipare alle imminenti elezioni amministrative del 24 maggio.

I festeggiamenti proseguiranno domenica, quando parenti e amici si ritroveranno in un ristorante fuori città per celebrare ancora una volta questo traguardo eccezionale: 102 anni vissuti con dignità, lavoro, affetti e una sorprendente vitalità.