Il riuso per il territorio, il vicesindaco di Viadana: “Aiuti alle associazioni”

VIADANA – Il riuso come opportunità. La giunta comunale guidata dal sindaco Nicola Cavatorta, ha approvato di recente la destinazione dei proventi raccolti nel 2025 dal centro del riuso “Il Cerchio” attraverso le offerte libere degli utenti, per un totale di 3.765,25 euro.

«Il centro del riuso, attivo nel centro di raccolta comunale – ricorda il vicesindaco e assessore all’ambiente Alessandro Cavallari – promuove il recupero e il riutilizzo di beni ancora utilizzabili con finalità ambientali e sociali. La gestione è affidata da Sesa Spa all’associazione Papa Giovanni XXIII in collaborazione con Amurt Italia. Come previsto dal regolamento comunale di igiene urbana, le somme raccolte non possono generare utili ma devono essere reinvestite in progetti sociali o destinati alla collettività».

Una quota di 1.817,50 euro sarà assegnata alla Fondazione Comunità Mantovana Onlus quale saldo del contributo complessivo di 3mila euro destinato al progetto “Viadana Art Factory”, iniziativa dedicata alla rigenerazione urbana del Palazzetto dello Sport attraverso la realizzazione di un’opera di arte pubblica partecipata. Il progetto coinvolge giovani del territorio, studenti dell’Istituto Ial e partecipanti del Centro Family Coaching in un percorso che unisce arte, sport e inclusione. La restante quota di 1.947,75 euro sarà invece destinata al neo costituito comitato commercianti “Vivi Viadana”, impegnato nella valorizzazione del centro storico e nell’organizzazione di iniziative cittadine.

«Il contributo rappresenta un riconoscimento per l’impegno profuso dal comitato nella collaborazione con l’Ufficio Eventi del Comune durante il periodo natalizio, in particolare per la realizzazione delle luminarie, delle iniziative e delle manifestazioni che hanno animato il centro, oltre alla volontà di proseguire con lo stesso spirito organizzativo nella programmazione delle iniziative estive. Piccoli gesti quotidiani che diventano opportunità concrete: dagli oggetti recuperati alle idee per il territorio, il centro del riuso conferma così il proprio doppio valore ambientale e sociale, restituendo alla comunità risorse da reinvestire in cultura, partecipazione e vita cittadina».

(foto: un momento di un’iniziativa in centro a Viadana)