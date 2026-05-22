Elezioni a Viadana, il ministro Pichetto Fratin arriva in sostegno a Mara Azzi

VIADANA – Una mattinata all’insegna del confronto diretto e dell’ascolto dei cittadini. Il Ministro Gilberto Pichetto Fratin ha fatto tappa oggi a Viadana per rinnovare il convinto sostegno di Forza Italia alla candidatura a Sindaco di Mara Azzi.

Nessun palco, nessun convegno o classico comizio da campagna elettorale. Il Ministro ha scelto di trascorrere un’oretta passeggiando direttamente in mezzo alla gente, accompagnato da Mara Azzi, Michele Falcone, Segretario provinciale di Forza Italia, Barabara Mazzali, Consigliera Regionale per FI in Regione Lombardia e Stefano Mattana, segretario di FI Viadana e candidato capolista per il consiglio comunale, per raccogliere le istanze della comunità viadanese in un clima di totale vicinanza e informalità.

La passeggiata nel centro di Viadana, conclusasi con un caffè insieme ai cittadini, è stata anche l’occasione per incontrare Massimiliano Romeo, segretario regionale e capogruppo al Senato della Lega, con il quale ci sono stati momenti di cordiale confronto e le foto di rito.

Questa visita conferma come Pichetto sia un vero e proprio “amico” del territorio mantovano. Non si tratta di una presenza estemporanea: il Ministro, infatti, conosce bene la nostra provincia e l’ha già visitata in passato, dimostrando in più occasioni grande interesse per le dinamiche locali. Il suo ritorno a Viadana testimonia un’attenzione costante e concreta verso le necessità dei cittadini e la chiara volontà di mantenere un dialogo aperto con questa specifica realtà territoriale.