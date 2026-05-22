Viadana, in lista con Lidia Culpo anche l’87enne Barosi: “Quando servii i marubini ad Andreotti…”

VIADANA – Giuseppe Barosi è un vecchio militante della politica viadanese. Il termine vecchio, per ammissione dello stesso interessato,va interpretato in senso letterale per via delle 87 primavere raggiunte. Forse è per questo, o sopratutto proprio per questa sua lunga esperienza, che le compagini politiche scese in lizza a Viadana per questo turno elettorale lo hanno voluto coinvolgere.

«Io sono un vecchio democristiano – racconta con una irrefrenabile spinta dialettica – ma per queste elezioni ho accettato l’invito da parte di Lidia Culpo che mi ha messo in cima alla sua lista. So che da queste parti il gioco lo conduce ancora la Lega e ci saranno dei compromessi da superare quando i vari candidati magari di origini straniere dovranno far buon viso a cattiva sorte».

I ricordi di Barosi vanno agli anni ’90 allorché lui come tanti si sentiva legato alla Democrazia Cristiana per il cui partito ha organizzato incontri e manifestazioni. Proprio ad una di queste prese parte addirittura l’onorevole Giulio Andreotti. «Quel giorno a Cavallara abbiamo dato da mangiare a 150 commensali ed io stesso ad Andreotti ho servito un piatto di marubin. Quando mi sono avvicinato con la bottiglia di vino per versarglielo nella scodella mi ha chiesto che vino fosse. Gli risposi che era lambrusco della nostra zona. Al che lui con aria sorniona e l’indice alzato, mi fece segno di no dicendo che si trattava delle Cantine Riunite provenienti dall’Emilia, terra rossa di confine».