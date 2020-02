Cancro colol retto: incontri sul territorio

MANTOVA Il protocollo diagnostico assistenziale per i tumori del colone retto in provincia di Mantova è il titolo dell’evento organizzato dalla struttura di Chirurgia Generale del Poma, diretta da Luigi Boccia. Tre seminari tra febbraio e aprile destinati a tutti i professionisti della sanità del territorio, in particolare ai medici di medicina generale, che si svolgerà in tre giornate: sabato 22 febbraio dalle 9 alle 15, nella Sala Mantegna – Hotel Cristallo, Strada Cisa – Borgo Virgilio; sabato 21 marzo dalle 9 alle 15, Direzione Sanitaria Presidio di Pieve di Coriano; sabato 18 Aprile dalle 9 alle 15, Sala dei Dieci Comune di Asola.

Il cancro del colon retto rappresenta la seconda causa di morte oncologica nei paesi occidentali. Un sistema sanitario che garantisca percorsi diagnostici e terapeutici standardizzati migliora la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita. Per questo motivo il Sistema Sanitario della Regione Lombardia si è fatto promotore in questi anni di linee guida nella gestione dei pazienti.

Obiettivo dell’evento è conoscere le linee guida e gli obiettivi di qualità regionali, confrontandoli con la realtà della nostra provincia, scambiare informazioni e conoscenze fra medici ospedalieri e di medicina generale coinvolti quotidianamente nell’assistenza ai pazienti.