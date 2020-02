È Metamorfosi il tema della 4a edizione del Food&Science Festival, che torna a Mantova dal 22 al 24 maggio

MANTOVA

La storia del legame che unisce l’uomo alla natura è la somma di molteplici cambiamenti, evoluzioni e rinascite. Di questa storia fanno parte la scienza e l’agricoltura, i modi in cui abbiamo imparato a plasmare l’ambiente, producendo, distribuendo e consumando ciò che la terra offre. Oggi, però, la Terra ci chiede una metamorfosi, un necessario cambio di passo per riscoprire il ritmo naturale al quale apparteniamo. Giunto alla sua quarta edizione, il Food&Science Festival torna a Mantova dal 22 al 24 maggio 2020 offrendo al pubblico uno spazio di confronto proprio sui grandi mutamenti che attraversano il nostro tempo.

Promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Lombardia, del Comune di Mantova, della Camera di Commercio di Mantova, quest’anno il festival si interrogherà sui diversi significati della parola Metamorfosi, intesa come respiro e flusso costante di ogni ecosistema, ma anche come trasformazione impressa dalla mano dell’uomo, con conseguenze sempre più difficili da controllare. Di qui l’urgenza di rivedere il modo in cui interagiamo con la natura, diventando attori responsabili e capaci di scelte all’insegna della sostenibilità. Una metamorfosi culturale, quindi, che rappresenta sia una sfida per il singolo e per la società sia un’occasione di scoperta del potenziale che spesso proprio le metamorfosi dischiudono.

Anche quest’anno il Food&Science Festival ospiterà scienziati, divulgatori, esperti in ambito agroalimentare pronti a rispondere alle curiosità del pubblico e a condividere gli ultimi aggiornamenti in campo scientifico. Tra conferenze e mostre, laboratori e spettacoli, saranno molteplici le occasioni per approfondire i temi caldi della nostra attualità: i cambiamenti climatici, la produzione e il consumo consapevole degli alimenti, le innovazioni della filiera produttiva.