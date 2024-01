Scomparso dal 2019. Riprendono le ricerche

MANTOVA La procura di Gorizia ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, 70enne ex dipendente di Poste Italiane originario di Mantova, scomparso senza lasciare alcuna traccia dal 2019. Dall’estate di quell’anno, infatti, la sorella del 70enne, che abita a Mantova, non ha più sue notizie. Ora, dopo più di 4 anni, sembra essere arrivata una svolta in quello che è un vero e proprio giallo. I carabinieri di Gradisca d’Isonzo avrebbero individuato una zona in cui il pensionato potrebbe essere sparito, e hanno iniziato a scandagliarla con un georadar nella speranza di trovare una traccia, un indizio che possano aiutare a chiarire il mistero, oppure nella peggiore delle ipotesi, i resti dell’uomo scomparso. Da questa mattina i militari friulani stanno setacciando palmo a palmo un campo in località Poggio Terza Armata, frazione di Sagrado, in provincia di Gorizia. In supporto sono intervenuti anche i carabinieri del 13º Reggimento di Gorizia e alcune unità cinofile sempre dell’Arma.