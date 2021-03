Carabinieri a scuola, multato prof no-mask

MANTOVA In classe senza mascherina a fare lezione ai suoi studenti; mascherina che ha rifiutato di indossare anche di fronte alla richiesta della dirigente dell’istituto che ha a quel punto ha chiamato i carabinieri, che hanno sanzionato il prof no mask. È successo ieri mattina all’Itis di Mantova, e ad essere sanzionato per non avere rispettato le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19 è stato Mauro Mortara, che in quella scuola insegna storia. Il docente sarebbe inoltre recidivo, visto che quella di ieri è stata la seconda volta che i carabinieri sono entrati nell’Istituto tecnico per multarlo: 400 euro che possono essere ridotti a 280 se la sanzione viene saldata entro cinque giorni. Altre sono invece le sanzioni che potrebbero attendere l’insegnante a livello disciplinare, compreso anche il licenziamento. «Si tratta di una questione molto delicata – ha detto la dirigente dell’Itis Fermi, Marianna Pavesi, già assessore del Comune di Mantova alla Pubblica Istruzione – sulla quale preferisco non rilasciare dichiarazioni». A chiedere l’intervento dei carabinieri sarebbe stata comunque la stessa dirigente scolastica dopo che il professore non aveva raccolto il suo invito a indossare la mascherina durante la lezione in classe di ieri mattina. Stando a quanto riferito da altre fonti scolastiche, l’insegnante avrebbe giustificato ai suoi studenti il fatto di non indossare la mascherina dicendo che è nociva perché costringerebbe le persone a respirare la propria anidride carbonica. Stando a quanto pubblica sul proprio profilo facebook l’insegnante sarebbe vicino alle posizioni dei negazionisti del Covid. Quanto pubblica sui social network rientra comunque nella sua sfera privata, mentre il vero problema è quanto avrebbe detto in classe ai propri studenti circa l’uso della mascherina. Per il momento non risultano altri casi di insegnanti no mask o negazionisti sanzionati nel Mantovano, il che non significa che non ce ne siano più di uno.