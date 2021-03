Consegnate 4.680 dosi di vaccino Pfizer. In arrivo nuovo personale

MANTOVA Sono state consegnate ieri al reparto della Farmacia del Poma 4.680 dosi di vaccino Pfizer per il prosieguo del piano di vaccinazione. Quattro vassoi di dosi che si aggiungo alle 4.600 di vaccino Astra Zeneca consegnate sabato scorso al Poma e altrettante sono attese per sabato prossimo, «si spera» come dice il direttore del Poma Stradoni. Sta arrivando nuovo personale, spiega ancora Stradoni, ci sono una decina di nuove figure da assumere mentre si allunga anche l’elenco dei medici di famiglia che hanno dato la propria disponibilità. Inoltre si sta cercando di aumentare ulteriormente le linee di vaccinazione. Ieri è partito il punto vaccinazioni all’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere e domani è prevista la partenza di quello presso l’ospedale Montecchi di Suzzara, mentre Asst con Ast Val Padana sta individuando altri punti vaccinali. Tutto ciò sperando che la fornitura di dosi venga almeno mantenuta se non aumentata.