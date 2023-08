Carra (Pd): “Regione intervenga per evitare gli aumenti del trasporto”

MANTOVA Regione Lombardia deve intervenire per coprire i costi delle agenzie di trasporto pubblico ed evitare gli aumenti che dal 1 settembre avranno una ricaduta importante e preoccupante sui cittadini, in particolare sugli studenti e sugli anziani. Gli aumenti delle tariffe di Apam devono essere assolutamente evitati.

Nell’ambito della discussione dell’assestamento di bilancio, in regione, abbiamo chiesto alla giunta Fontana di destinare più risorse al trasporto pubblico, ma non siamo stati ascoltati, nessun aumento di risorse previsto per il settore. Con l’aumento delle tariffe saranno penalizzate le famiglie, poiché l’autobus è uno dei mezzi più utilizzati dagli studenti fuori sede che devono raggiungere il capoluogo, i lavoratori pendolari, gli anziani che si spostano sul territorio provinciale se non hanno a disposizione famigliari per l’accompagnamento o mezzi propri. Il Consiglio di amministrazione della Tpl di Mantova e Cremona ha dato il via libera agli aumenti delle tariffe sulla base di una delibera della regione approvata nei primi giorni di luglio, a questo punto la regione intervenga destinando risorse alle agenzie di trasporto consentendo di frenare sugli aumenti già previsti”.

Marco Carra, consigliere regionale Pd, interviene in merito all’annuncio dell’aumento delle tariffe dei bus che scatterà anche a Mantova dal primo settembre.