Case museo di artisti e personaggi famosi visitabili il 5 e 6 aprile

MANTOVA Una linea unisce l’Italia da Nord a Sud: è quella della memoria e della cultura, tracciata dalla due giorni in cui le case museo di tutto il mondo faranno rete, aprendo le porte per consentire al pubblico di scoprire le case di personaggi e artisti di fama. Per la provincia di Mantova ha aderito all’iniziativa Casa del Mantegna: in tutto sono 142, distribuite in 19 regioni italiane, le strutture che hanno risposto all’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che, dopo tre edizioni dedicate alle Case museo presenti sul suolo italiano, ha ampliato il loro raggio d’azione dando vita alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri che si terranno in tutto il mondo sabato 5 e domenica 6 aprile 2025.

Fino al 4 aprile 2025 sarà è possibile prenotare le visite collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco completo delle case partecipanti con tutti i dettagli.

Porte aperte nelle case museo di tutto il mondo significa sinergia, diffusione, scambio per fare di queste realtà museali portavoce di cultura e dialogo.

L’edizione 2025 registra un numero record di adesioni facendone un evento che corre da Nord a Sud, ponendo il nostro Paese al centro di un evento senza confini che si terrà contemporaneamente in tutto il mondo.