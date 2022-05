Caso sospetto di vaiolo delle scimmie nel Mantovano: paziente in isolamento a domicilio

MANTOVA Un caso sospetto di vaiolo delle scimmie è stato segnalato a Mantova. Se venisse confermato sarebbe il primo caso nella nostra provincia di questo virus che arriva dopo due anni di pandemia per il Covid-19. Si tratterebbe di un caso non grave, visto che il paziente è attualmente in isolamento presso la sua abitazione, monitorato costantemente dai medici del reparto di Malattie Infettive. I sintomi sarebbero comunque quelli del “monkey-pox”, il vaiolo delle scimmie. Si attende ora l’esito degli esami di laboratorio.

Il poxvirus è una malattia rara causata dal virus del vaiolo delle scimmie, che è strutturalmente correlato al virus del vaiolo umano e provoca una malattia simile, ma di solito più lieve.

L’Istituto superiore di sanità ha recentemente dichiarato che in Italia si ha già la disponibilità di oltre 5 milioni di dosi di vaccino antivaiolo, “quindi siamo preparati eventualmente nel procedere qualora ve ne fosse la necessità”.