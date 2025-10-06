“Ci vediamo fuori”: giovani, famiglie, istituzioni e “normalità” della violenza in un convegno

MANTOVA ‘Ci vediamo fuori: giovani, famiglie, istituzioni e “normalità” della violenza’ è il titolo del convegno che si terrà l’11 ottobre, dalle 9 alle 13, al Teatro Scientifico Bibiena di Mantova, nell’ambito del Festival della Salute Mentale, che alla sua terza edizione propone eventi gratuiti per dieci giorni nel segno del ‘benessere mentale di comunità’.

“Oggi assistiamo a una preoccupante normalizzazione della violenza – commenta il responsabile scientifico Debora Bussolotti, direttore della struttura di Psichiatria Mantova 1 – stanno diventando routinari il fatto di convocarsi fuori da scuola per picchiarsi selvaggiamente di studenti insospettabili (“ci vediamo fuori”), le baby gang, le aggressioni a insegnanti non compiacenti, ai sanitari in Pronto Soccorso, alle Forze dell’Ordine, la violenza domestica sino alle stragi familiari, i femminicidi e molto altro. La ripetizione quotidiana di tali eventi – continua – sembra sortire una sottile e subdola rassegnazione: se ne parla molto, ma difficilmente se ne fa una reale analisi critica”. Scopo del convegno – proposto da Asst Mantova e dal Comune di Mantova, in collaborazione con Gripo (Gruppo di ricerca in psicoanalisi operativa) – è provare a leggere questo fenomeno emergente attraverso un dibattito tra cittadini, istituzioni ed esperti della ricerca psicosociale e comunitaria.

Dopo l’introduzione dei lavori a cura di Debora Bussolotti, si parlerà di ‘Generazioni a confronto: connessioni tra scuola e territorio’, intervento dell’assessore al Welfare, Terzo Settore e Immigrazione del Comune di Mantova Andrea Caprini e di Barbara Dal Dosso, direttore del Consorzio “Progetto Solidarietà” di Mantova e responsabile del servizio distrettuale Tutela Minori e del servizio Affidi di CoProSol.

L’assessore comunale alle Politiche e Servizi per la Famiglia e Genitorialità, Infanzia e Adolescenza, Attività Educative e Ricreative Per Minori, Pari Opportunità Chiara Sortino affronterà invece il tema ‘Centro per le Famiglie “Insieme” e Centro Sociale “A. Artoni”: esperienze di welfare di comunità e innovazione sociale’.

Sarà poi la volta del direttore della struttura di Psicologia Clinica di Asst Andrea Benlodi e della collega psicologa e psicoterapeuta Margherita Rasori, della neuropsichiatra Laura Lecca e della direttrice della Neuropsichiatria Infantile Giovanna Olioso, che illustreranno i percorsi di Asst Mantova dedicati agli adolescenti.

‘Ripartiamo da noi. Dalla polisemia al pensiero’ sarà il titolo della relazione di Lucia Balello, psicologa psicoanalista, membro e socio fondatore di Gripo, direttore Scientifico del Master in Psicoanalisi della coppia e della famiglia di Gripo; ‘Violenza sociale e violenza familiare: due situazioni cliniche’, di Raffaele Fischetti, psicologo psicoanalista, presidente e socio fondatore di Gripo; ‘Ti aspetto dentro: dalla tutela minorile all’accoglienza familiare’, di Fiorenza Milano, psicologa psicoanalista, membro e socio fondatore di Gripo.