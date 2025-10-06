Gardaland Resort inaugura Gardaland Magic Halloween: 31 giorni di emozioni e meraviglie da brivido

CASTELNUOVO Gardaland Resort si è ufficialmente trasformato in un regno spaventosamente divertente con l’apertura di Magic Halloween 2025, l’evento che da oltre vent’anni fa vivere a grandi e piccini un’autentica esperienza di brividi e divertimento.

Nel primo weekend di apertura appena concluso migliaia di visitatori hanno già potuto vivere la magia di Gardaland Magic Halloween passeggiando tra zucche giganti, lapidi, ragnatele e creature mostruose e lasciandosi conquistare da atmosfere suggestive e spettacoli sorprendenti.

L’edizione 2025, resa unica dai festeggiamenti per il 50° anniversario del Parco, si è aperta con un traguardo storico di 50 milioni di visitatori a bordo di Shaman e un palinsesto ancora più ricco: oltre 40 attrazioni per tutte le età e nuovi spettacoli esclusivi pensati appositamente per questa stagione che, con i suoi 31 giorni consecutivi, si classifica come la stagione record di Gardaland Magic Halloween e promette di essere davvero indimenticabile!

SPETTACOLI DA BRIVIDO PER OGNI ETÀ

Ogni mattina, all’ingresso, l’atmosfera si accende con Zenda e le sue inseparabili streghe che danno il via alla giornata con una pozione che scatena la “Gardaland Halloween Mania”, mentre Prezzemolo, la mascotte del Resort, aggiunge il suo inconfondibile tocco di allegria.

Da qui in poi è un susseguirsi di emozioni. In Area West, con “Sound of Shadows – A Halloween Story”, un vento misterioso riporta dall’oltretomba una band di cowboy fantasma: tra duelli musicali, coreografie spettacolari e atmosfere sciamaniche, lo show trasporta il pubblico in un’avventura sospesa tra vita e aldilà.

L’esperienza prosegue in Piazza Jumanji, con “Mirror – Riflesso di Tenebre”: inquietanti musiche gotiche, esibizioni mozzafiato e sinistri personaggi accompagneranno gli spettatori in una favola oscura che racconta la discesa di una regina vanitosa nei meandri del suo lato più tenebroso, rivelando che nulla è come sembra.

Al Teatro della Fantasia va in scena “Bim Bum Bam presenta: Jolly Uan e il mistero dello scherzetto perfetto”. Il classico amato da generazioni torna con protagonista Jolly Uan, in un teatro trasformato in un labirinto di tranelli pronti a rubare i peluche di Prezzemolo Gold. Riuscirà BatPrezzemolo a fermarlo? Tra canzoni, comicità e un pizzico di nostalgia per chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90, lo spettacolo conquista grandi e piccoli con un mix di divertimento ed emozioni.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna al Gardaland Theatre lo spettacolo “Anubis”, un viaggio nell’aldilà egizio tra imponenti scenografie, canzoni live e numeri di straordinario impatto scenico. E, nello scenario di Oblivion – The Black Hole, Wreckage – The Horror Experience invita i visitatori a un percorso del terrore a piedi, un’esperienza immersiva e adrenalinica tra creature terrificanti per vivere un Halloween davvero indimenticabile.

All’interno del Parco, ogni area si trasformerà per l’occasione, compresa l’area Hawaii dove “Hawaiian Ritual” mescolerà acrobazia e suggestione: fiori tropicali e scenografie esotiche faranno da cornice a un rito in cui antichi spiriti sembrano muoversi sospesi fra il mondo dei vivi e quello dei morti, mentre ogni salto e ogni gesto degli acrobati evocheranno forze ancestrali.

DOLCETTI, PERSONAGGI E ATTRAZIONI: MAGIC HALLOWEEN PER I PIÙ PICCOLI

A completare il programma, i meet & greet con i personaggi più amati, dalla simpatica mascotte di casa Prezzemolo, la “malvagia” Zenda, Peppa Pig, passando per i protagonisti della novità 2025 Animal Treasure Island (candidata come “Migliore Attrazione” ai Parksmania Awards 2025), fino alle creature più mostruose di Halloween. Riconfermata, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche l’esperienza Trick or Treat: l’intramontabile “dolcetto o scherzetto” tra i viali del Parco. All’ingresso, i bambini riceveranno una mappa rinnovata che quest’anno prevede ben sette tappe. Muniti della loro simpatica “BOO bag” – acquistabile nei punti ristoro – potranno vivere insieme a tanti altri bimbi e ragazzi la magia del tradizionale dolcetto o scherzetto Gardaland edition!

DUE FORMAT, DOPPIE EMOZIONI

Anche quest’anno Gardaland Magic Halloween propone due format di esperienza: i “venerdì” sera “da paura”, con atmosfere dark, aree zombi, horror DJ set e colpi di scena mozzafiato, dedicati ai più coraggiosi e agli amanti del brivido. Le giornate infrasettimanali e i weekend, pensati per famiglie alla ricerca di giornate spaventosamente divertenti, tra spettacoli magici, risate e quel pizzico di brivido che rende unica la festa.

SAPORI MOSTRUOSI: LE GOLOSITÀ A TEMA HALLOWEEN

Fra i viali del Parco, anche i punti ristoro propongono delizie mostruosamente golose: dalla nuovissima Gardaland Chocolate, realizzata ad hoc per il periodo e creata con oltre un’ora di preparazione che trasforma il cioccolato in una vera delizia mostruosamente irresistibile, alle specialità con vermetti spaventosamente gommosi e finte lapidi a decorare i piatti, fino alle ‘pozioni magiche’ servite in bicchieri a tema; senza dimenticare wurstel a forma di dita, mele stregate e biscotti dalle forme più bizzarre.

HALLOWEEN PARTY: 31 OTTOBRE

Con Gardaland Magic Halloween, il Resort conferma la sua capacità di unire spettacolo, intrattenimento e gusto in un’esperienza che dura per 31 giorni, fino al 2 novembre, con il momento più atteso dell’anno il 31 ottobre: un appuntamento con l’imperdibile Gardaland Halloween Party, capace di sorprendere ogni anno con nuove emozioni e Ospiti speciali fino a mezzanotte!

L’edizione 2025 promette emozioni da brivido con una line-up d’eccezione: Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci, Marvin e Andrea Prezioso. Un parterre che unisce generi e stili diversi per conquistare ogni età, in pieno spirito Gardaland: regalare, anno dopo anno, un’esperienza unica e mostruosamente coinvolgente per tutti! A rendere la notte ancora più esplosiva ci penserà RTL 102.5, che accompagnerà il pubblico con la sua inconfondibile energia e un dj set che farà ballare fino a mezzanotte!

HALLOWEEN OLTRE IL PARCO

L’atmosfera di Gardaland Magic Halloween prosegue anche di notte negli Hotel* del Resort. Gardaland Hotel offre un rifugio ideale per chi ama la fantasia, Gardaland Adventure Hotel invita a vivere avventure a tema e Gardaland Magic Hotel accoglie gli ospiti in un universo ispirato alla magia. Per il periodo di Halloween sono disponibili pacchetti speciali che includono pernottamento con colazione e ingressi al Parco e a SEA LIFE Aquarium, pensati per trasformare il soggiorno in un’esperienza completa e a tema.

Anche Gardaland SEA LIFE Aquarium per l’occasione si trasforma con allestimenti “spaventosamente marini” e attività a tema pensate per tutta la famiglia, che uniscono gioco, creatività e sensibilizzazione ambientale.

Tra le proposte, sfide di mimica per riconoscere le creature marine più “mostruose”, laboratori creativi con materiali di riciclo e incontri interattivi – su prenotazione – dedicati ai misteri degli animali che popolano le profondità oceaniche. Un’occasione per tutta la famiglia per divertirsi e, allo stesso tempo, avvicinarsi in chiave Halloween ai temi della salvaguardia marina.

Gardaland Resort conferma il suo impegno nel regalare emozioni uniche e momenti di divertimento per tutte le età, con esperienze dedicate in ogni stagione. Quest’anno, in esclusiva, dal 15 ottobre saranno disponibili i nuovi Abbonamenti 2026, subito validi da questo Halloween e per tutta l’intera stagione successiva, mettendo così a disposizione ancora più mesi di divertimento. Per ulteriori informazioni: www.gardaland.it.

Gardaland Resort aprirà le porte di Magic Halloween 2025 dal lunedì al giovedì (6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ottobre) dalle 10:00 alle 17:00. A partire da venerdì 10 e per tutti i venerdì fino al 24 ottobre incluso, l’apertura sarà serale per i venerdì da paura, dalle 17:00 alle 22:00, mentre tutti i sabati e le domeniche successive il Parco accoglierà i visitatori dalle 10:00 alle 20:00.

Per la grande notte di Gardaland Halloween Party, giovedì 31 ottobre, l’orario si prolunga fino a mezzanotte. Sabato 1° novembre Gardaland sarà aperto dalle 10:00 alle 20:00, mentre domenica 2 novembre, l’orario sarà dalle 10:00 alle 18:00.

*Per l’occasione nei tre Hotel di Gardaland è disponibile un pacchetto speciale che comprende pernottamento con colazione, ingresso per due giorni a Gardaland Park e un giorno a SEA LIFE Aquarium, a partire da 108 euro a persona.

I biglietti d’ingresso al Parco possono essere acquistati online a partire da 39 euro per la singola giornata o, in alternativa, con la formula “2 Giorni Gardaland Park” (valida entro 30 giorni) a partire da 51 euro, con ingresso gratuito per i bambini di altezza inferiore ai 90 cm.

Venerdì 5 dicembre, Gardaland inaugura la stagione invernale con un evento d’eccezione: al Gardaland Theatre andrà in scena, in esclusiva e con biglietto dedicato, Supermagic, il celebre festival internazionale di magia teatrale. Lo spettacolo Supermagic “Arcano”, premiato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come Miglior Spettacolo di Magia, tra grandi illusioni e numeri sorprendenti, proseguirà con nuovi appuntamenti dal 6 all’8 dicembre.