Codici di sicurezza rubati via whatsapp Primi casi registrati anche a Mantova

MANTOVA – Se non riuscite più a inviare messaggi tramite l’applicazione whatsapp potreste essere caduti nella rete di cybercriminali. Se avete inviato infatti per errore i codici di sicurezza a un presunto amico inserito nella vostra rubrica che vi chiedeva un favore, allora vi hanno rubato l’account e ne avete perso la disponibilità. Questa l’ultima frontiera delle truffe telematiche che in questi giorni ha visto vittime anche alcuni mantovani. Diverse telefonate sono già arrivate alla Polizia Postale e sul sito della Polizia di Stato nella home page campeggia proprio la notizia: “Attenzione: furto di account di messaggistica istantanea”. I consigli di PolPosta: non dare seguito a richieste di invio di alcun codice, tramite sms, anche se provenienti da contatti presenti in rubrica; non cliccare su eventuali link presenti negli sms; attivare la verifica in due passaggi disponibile nell’area “impostazioni-account” dell’App.