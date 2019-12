Rugby Top 12 – Jimenez dopo il ko a Rovigo: “Viadana squadra ingenua e superficiale”. Arletti: “Serve un cambio di rotta”

Rovigo Il capo allenatore del Viadana, Victor Jimenez, commenta così la netta sconfitta di Rovigo. «I primi 25 minuti sono stati buoni, poi abbiamo iniziato a commettere tanti errori individuali, dimostrando di essere una squadra ingenua, senza capire quanto le azioni individuali siano importanti nell’economia di una partita. Al contrario Rovigo è una squadra che ha giocatori esperti che quando può e deve fare punti, riesce a farli. Nel secondo tempo siamo stati all’altezza dei rossoblù, ma quando poi è arrivato il momento di fare punti per prendere il bonus, di nuovo la troppa superficialità ci ha portato a vanificare il lavoro fatto».

E’ deluso anche il presidente Giulio Arletti. «Il risultato è giusto – afferma – mi aspettavo qualcosa in più per riscattare la sconfitta casalinga della scorsa settimana contro il Colorno. Purtroppo commettiamo parecchi errori e ingenuità, dovute anche all’inesperienza. Aspettiamo la gara di domenica prossima contro Calvisano, poi faremo le nostre valutazioni: occorre un drastico cambio di rotta, la classifica parla chiaro. Non vorrei parlare di retrocessione, ma se si va avanti così… Dobbiamo rivedere tante cose, può darsi che abbiamo sbagliato i nostri calcoli. Quando le cose non girano per il verso giusto, è logico correre ai ripari e apportare dei correttivi, con la speranza che portino dei benefici».

In casa Rovigo, questo il commento di coach Umberto Casellato. «Abbiamo una rosa molto ampia e per questo ho fatto delle scelte per lasciare a riposo alcuni giocatori. Le partite sono molte e difficili, anche questa è stata dura. Il campo era molto pesante per i giocatori, ma abbiamo portato a casa lo stesso la partita. E siamo contenti della vittoria».