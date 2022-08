Ciclismo giovanile su pista – Mincio Chiese in festa: Saccani e Lavelli sono campioni italiani

DALMINE (Bg) Meglio di così non potevano certo aprirsi i tricolori della pista per il Mincio Chiese e ovviamente per il ciclismo giovanile mantovano.

Ieri sulla pista di Dalmine nella specialità velocità a squadre a conquistare il tricolore per la Lombardia sono stati Damiano Lavelli, Federico Saccani e Davide Maifredi della Madignanese. Il terzetto in maglia bianco verde hanno battuto in un testa a testa entusiasmante i portacolori del trentino.

Lavelli e Saccani grazie a questo prestigioso risultato hanno scritto una pagina importante della storia del team del presidente Guido Morelli.

Già in altre stagioni il sodalizio gialloblu ha conquistato con i propri atleti, i più recenti sono Diego Ressi e Angelo Monister, la maglia tricolore, ma mai era accaduto che in un sol colpo nella bacheca ne finissero due.

Oggi i due atleti diretti da Marco Bertoletti, con la maglia della propria società, parteciperanno alla prova tricolore individuale del kerin. Giovedì, invece, Federico Saccani sarà alle prese con la velocità mentre Damiano Lavelli si cimenterà nell’omnium.

Sempre oggi, ma nella sezione esordienti donne, quattro atlete virgiliane punteranno a conquistare la maglia di campionesse italiane e per la precisione Maria Acuti della Valcar, Giulia Santella del Team Petrucci, Irene Ferrari e Sara Moreni del Gioca in bici Oglio Po.

Tra le allieve in gara, invece, vi saranno Marina Filimon del Gioca in bici Oglio Po e Maddalena Lodi Rizzini del Team Petrucci. Paolo Biondo