Colpo notturno al self-service Tamoil

MANTOVA – Ladri in azione nelle prime ore di ieri al distributore della Tamoil lungo la Legnaghese, dove è stato dato l’assalto alla cassaforte del self-service. Un colpo ben studiato dai malviventi, che hanno dimostrato di sapere bene come muoversi. L’assalto è iniziato alle 4 di ieri e la prima cosa che i ladri hanno fatto è stata quella di lasciare al buio e senza corrente elettrica tutta l’area di servizio. In questo modo la telecamera di sorveglianza è stata messa fuori uso insieme al sistema d’allarme e i malviventi hanno potuto scassinare in tutta calma il forziere che conteneva le banconote della colonnina del self-service. Prima hanno forato il portellino esterno della colonnina, quindi con un flessibile portatile hanno tagliato la cassaforte. Un lavoro pulito di pochi minuti per un bottino che non è stato ancora quantificato ma che sarebbe comunque di qualche migliaio di euro, e senza nemmeno la preoccupazione di dovere fuggire in tutta fretta. Il furto è stato infatti scoperto solo nella tarda mattinata di ieri, quando un responsabile della ditta ha chiamato i carabinieri dopo che alcuni utenti avevano segnalato che il self-service non funzionava. Sul posto intorno alle 11 di ieri sono così intervenuti i militari del Radiomobile per i rilievi, dando il via alle indagini.