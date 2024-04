Dagli alberi tagliati alla questione sicurezza: i temi dell’incontro tra amministrazione e cittadini a Frassine

MANTOVA L’amministrazione cittadina incontra il quartiere Virgiliana-Frassino. Piena la platea della sala del teatro parrocchiale. « Tante le opere in atto- spiega l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Martinelli – ripreso il completamento della ciclabile di strada madonnina, che collega il quartiere Frassino e Virgiliana: riprendono dopo lo stop per complicazioni giudiziarie della società che si occupa dei lavori (Ghisiolo). Ci sarà attraversamento, e avrà una sua illuminazione». Altre opere in corso: la riqualificazione del forte di Lunetta. « Stiamo rifacendo il tetto – continua il primo cittadino Mattia Palazzi – E vi chiediamo cosa farne: cosa fare per farlo vivere, interfacciandoci con le realtà che possono darci una mano». Infinte, sono stati piantumati 60 nuovi alberi presso la ciclabile e riqualificati gli alloggi di via Parodi, Suzzara e Verdi. «Case strappate alla mafia – conclude Martinelli – la lotta alla criminalità si muove anche con questi gesti». «Un piccolo gesto ma fondamentale per la lotta alla criminalità anche perché ridiamo gli spazi alle persone aiutate dai servizi sociali -l’assessore Andrea Caprini – ed è importante che non rimangano da sole: l’appello è che si sentano inserite nel tessuto sociale». La parola passa ai cittadini : curiosità e domande rispetto il taglio degli alberi presso viale dei caduti; alla possibilità di dotare altre strade di marciapiedi, e anche rispetto agli spazi da utilizzare per le preghiere delle feste mussulmane: i residenti lamentano la mancanza di spazi dedicati per la preghiera, e il primo cittadino specifica che « si potrà utilizzare il nuovo centro sociale (a Lunetta)». Inoltre, si lamenta la mancanza di spazi per la socialità e sport dei bambini. Altro tema: la sicurezza alla Virgiliana, con l’installazione di nuove telecamere: si lamentano baby gang che minacciano e prendono a pallonate i residenti.