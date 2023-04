Commemorazioni al monumento alla Resistenza e al Famedio

MANTOVA La città di Mantova celebra il 25 Aprile, anniversario della Liberazione d’Italia. Il programma prevede domani alle 9.30, presso il monumento alla Resistenza, nei giardini di viale Piave, l’inizio delle celebrazioni con l’inno d’Italia, l’onore ai caduti e la deposizione e la benedizione delle corone. Seguiranno la santa messa, celebrata da don Stefano Peretti, e la preghiera del Caduto. Poi, gli interventi del sindaco Mattia Palazzi, del presidente della comunità ebraica mantovana Emanuele Colorni e dei rappresentanti dell’Anpi e dell’associazione “Sucar Drom”. Le commemorazioni continueranno alle 11 al Famedio dei Caduti, in largo XXIV Maggio. Anche qui gli onori ai Caduti e la deposizione e benedizione della corona presso la cripta del Famedio. Si fa presente che in caso di maltempo, la deposizione e benedizione delle corone si terranno presso il monumento alla Resistenza in viale Piave alle 9.30 e, a seguire, presso il Famedio avranno luogo, invece, la Messa, i saluti e gli interventi delle autorità. Infine, nel pomeriggio, alle 17, in piazza Andrea Mantegna si terrà il concerto della Banda Città di Mantova “Alessio Artoni” offerto alla cittadinanza. Dirigerà il maestro Andrea Presciuttini. Si esibiranno anche Michele Sgarbi alla voce e Stefano Trevisi al pianoforte. Condurrà Paola Prestini. I saluti iniziali saranno da parte del presidente del consiglio comunale di Mantova Massimo Allegretti. Naturalmente l’evento è aperto a tutti gratuitamente.