Pumptrack, stretta del Comune sull’utilizzo della pista in Valletta

MANTOVA Pumptrack, dalla Giunta un nuovo regolamento a tutela di tutti, specialmente dei più piccoli. Le regole, che verranno fatte rispettare con controlli e sanzioni dove necessario, permettono una fruizione della pista ordinata e in sicurezza. Definite inoltre fasce orarie riservate ai più piccoli. La Giunta Palazzi ha varato il nuovo regolamento di utilizzo della pista di pumptrack realizzata nel quartiere di Valletta Valsecchi. Mattia Palazzi sindaco di Mantova: “Dopo le prime settimane di utilizzo della pista, che sta aggregando tantissimi giovani e giovanissimi, abbiamo ritenuto necessario, anche ascoltando i genitori dei più piccoli, definire alcune regole di fruizione e fasce orarie esclusive per i bambini”. Dopo qualche settimana di rodaggio, periodo monitorato con attenzione dal Comune, l’amministrazione ha deciso di rafforzare le regole già affisse all’entrata della pista, con un regolamento più articolato e puntuale che norma. Il regolamento è rivolto a tutti gli utilizzatori, o i loro genitori nel caso di minori, e deve essere rigorosamente rispettato trattandosi di una pratica ludico-sportiva non esente da rischi per sé e per gli altri. Uno dei requisiti fondamentali è naturalmente l’utilizzo responsabile della pista, indossando le protezioni indicate come il casco protettivo rigido omologato, obbligatorio, e le protezioni paracolpi per gli arti, fortemente consigliate. Inoltre, il mezzo utilizzato deve essere in perfetta efficienza e dotato di tutti gli accessori di sicurezza. La pista è accessibile tutti i giorni solo dalle 9 al tramonto. L’utilizzo dell’impianto è consentito solo agli utenti dotati di biciclette e similari. È vietato l’accesso alla pista ai bambini di età inferiore ai 10 anni, mentre i ragazzi dai 10 sino ai 14 anni compiuti potranno accedere solo se accompagnati e seguiti direttamente da un adulto. Prevista però anche la possibilità di utilizzo per i bimbi dai 6 ai 10 anni ma è consentito esclusivamente con un istruttore o in occasione di iniziative promosse dalle scuole con la presenza del docente. Definite nel regolamento anche alcune fasce orarie: i ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno accedere alla pista in via riservata, dalle 9 alle 10.30 e dalle 16 alle 18, nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre; dalle 9 alle 10.30 e dalle 14 alle 15, nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 marzo.I ragazzi di età superiore ai 14 anni potranno accedere nei restanti orari.