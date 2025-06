Confcommercio, sostegno sempre più ampio alle imprese nell’epoca della transizione

Servizi su misura, formazione continua, support per il credito

Attenzione massima all’e-commerce e all’intelligenza artificiale

MANTOVA – Servizi su misura, formazione continua, support per il credito: Confcommercio Mantova accompagna così le imprese del commercio, turismo, servizi e i professionisti nelle nuove sfide dettate dalle trasformazioni socio-economiche, dall’avvento dell’intelligenza artificiale, dall’e-commerce, dalla necessità di puntare sempre più sulla sostenibilità e sull’innovazione per un’offerta adeguata ai desiderata dei consumatori. Insieme alla molteplicità di corsi (obbligatori e su misura), insieme alle convenzioni che assicurano ingenti risparmi alle aziende, Confcommercio Mantova ha recentemente lanciato nuovi servizi: a fronte delle sempre più frequenti segnalazioni di commercianti ed esercenti oggetto di controlli che evidenziano errori e dimenticanze, l’Associazione mette a disposizione un check completo in tema di sicurezza del lavoro, HACCP e videosorveglianza, per garantire che l’attività sia del tutto in regola. Un controllo in oltre 80 punti tra documenti amministrativi, igiene, sicurezza sul lavoro, orari e tanto altro. All’occorrenza, fornisce materiali aggiornati, implementa corsi ad hoc, assiste su documentazione e adempimenti obbligatori. Confcommercio Mantova, attraverso il Polo d’innovazione Digitale EDI 5.0 gestito dal team di EDI – Innovation Hub, guida inoltre le micro, piccole e medie imprese nello sviluppo del loro business.

Con la nascita del Polo, infatti, sono stati implementati importanti servizi di “assessment” (valutazione) e orientamento per supportare la transizione digitale delle imprese in specifiche aree di intervento. L’obiettivo è quello di migliorare la presenza online, potenziare il livello di cybersicurezza, accrescere il livello di digitalizzazione dei processi e servizi e favorire l’accesso al credito.

Gli ambiti d’intervento, nello specifico, sono quattro: Posizionamento Online; Rischio Cyber; Digitale Per Ospitalità; Credito e Sostenibilità Il polo d’innovazione Digitale EDI 5.0 è stato selezionato quale soggetto attuatore per l’erogazione di servizi di Assessment digitale e orientamento, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I finanziamenti concessi ai poli vengono trasferiti alle imprese nella forma di servizi erogati di assessment e orientamento tecnologico. Un ruolo sempre più importante è poi quello della garanzia sul credito e dei finanziamenti di cui si occupa Confiditer, società cooperativa che fa riferimento a Confcommercio Mantova deputata per rilascio di garanzie, consulenza finanziaria e creditizia, piani. Confiditer, con la sua presenza capillare sul territorio e la profonda conoscenza delle esigenze delle imprese, rappresenta un pilastro essenziale del sistema economico; in un contesto dove il credito resta una sfida, il loro ruolo di facilitatori finanziari ma anche di interpreti delle nuove dinamiche economiche è destinato a rafforzarsi ulteriormente. Confiditer organizza periodicamente incontri di “educazione finanziaria” gratuiti aperti a tutti gli imprenditori mantovani.