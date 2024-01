Basket serie C – Pizzetti: “Bravo Viadana, due punti per il morale”

Mantova Il Viadana ha iniziato il nuovo anno con il piede giusto. Dopo quattro sconfitte di fila, domenica in un importante scontro salvezza, la squadra di Denis Tellini è riuscita a rompere il ghiaccio e a battere il Manerbio 76-67, lasciando così a Ospitaletto la maglia nera. Soddisfatto il presidente Massimo Pizzetti: «Gara iniziata con un po’ di tensione, poi Usai, Negri con tre triple e Cacciatori hanno permesso alla squadra di allungare. Nel secondo quarto, grazie all’ottima prova di Cacciavillani, abbiamo tenuto il vantaggio. Qualche apprensione nel terzo, poi nell’ultimo quarto Usai ha dettato i tempi, Negri è stato perfetto, Gardani ha messo a segno una tripla, Cacciavillani e Cacciatori hanno fatto il resto. Bene così, ma non dobbiamo accontentarci. Possiamo e dobbiamo migliorare: i due punti comunque fanno morale e classifica. Ripartiamo da qui». Intanto ancora nessuna novità per quanto riguarda il tesseramento dell’argentino Carlos Altamirano Falco, che per problemi burocratici non ha ancora potuto scendere in campo.